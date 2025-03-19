В России предложили дополнительный отпуск за отказ от курения

Курящие, по словам аналитика, нагружает систему здравоохранения.
В Минтруд отправили письмо с предложением предоставить дополнительную неделю оплачиваемого отпуска для работников, решивших бросить курение. Письмо министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову отправил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.
«…Прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в Трудовой кодекс России в части наделения работников, которые откажутся от курения, дополнительной неделей оплачиваемого отпуска в течение календарного года», — написано аналитиком в копии письма, которое попало к RT. Орлов также отмечает, что, по словам министра здравоохранения России Михаил Мурашко, «курение сотрудников обходится отечественным компаниям в 443 млрд рублей».
Согласно заявлению директора, причинами этого являются частые перерывы на курение и падение уровня производительности. В дополнение к этому, хронические заболевания, включая те, что связаны с регулярным употреблением табака и повышенной смертностью, сокращают валовой внутренний продукт на 4%. Все курящие, по словам Орлова, накладывают дополнительную нагрузку на систему здравоохранения и наносит значительный ущерб экономике страны.