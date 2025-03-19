В России предложили дополнительный отпуск за отказ от курения

Согласно заявлению директора, причинами этого являются частые перерывы на курение и падение уровня производительности. В дополнение к этому, хронические заболевания, включая те, что связаны с регулярным употреблением табака и повышенной смертностью, сокращают валовой внутренний продукт на 4%. Все курящие, по словам Орлова, накладывают дополнительную нагрузку на систему здравоохранения и наносит значительный ущерб экономике страны.