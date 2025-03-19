В США опубликовали рассекреченные документы об убийстве Джона Кеннеди

Национальный архив США опубликовал рассекреченные документы о расследовании убийства 35-го американского президента Джона Кеннеди, сообщается в заявлении на сайте ведомства.
«Все ранее засекреченные документы, которые являются частью коллекции документов об убийстве президента Джона Ф. Кеннеди, публикуются», — уточнили в агентстве правительства США.
Также отмечается, что оцифровка записей продолжится, их будут обнародовать по мере готовности. Кроме того, представлены документы об убийстве брата Джона Кеннеди, государственного деятеля Роберта Кеннеди и борца за права чернокожих в США Мартина Лютера Кинга.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп объявил о планируемом обнародовании около 80 тыс. страниц документов, касающихся расследования убийства Джона Кеннеди.
Также сообщалось, что американский минюст поручил своим юристам срочно изучить эти бумаги. Так, каждый из этих сотрудников должен просмотреть от 400 до 500 документов.