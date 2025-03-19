В США опубликовали рассекреченные документы об убийстве Джона Кеннеди

Также отмечается, что оцифровка записей продолжится, их будут обнародовать по мере готовности. Кроме того, представлены документы об убийстве брата Джона Кеннеди, государственного деятеля Роберта Кеннеди и борца за права чернокожих в США Мартина Лютера Кинга.