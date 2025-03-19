«Известия»: россиянам запретят использовать «Тосол» и «Антифриз»

«В проекте указано, что жидкости не считаются низкозамерзающими, если температура начала их кристаллизации выше минус 35 градусов Цельсия. В связи с этим необходим запрет на производство и продажу автомобильных охлаждающих жидкостей с подобными названиями», — пишут «Известия» со ссылкой на Министерство энергетики РФ.