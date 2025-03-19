В Омске выросло число сделок с недвижимостью, в том числе ипотечных

В Управлении Росреестра по Омской области провели мониторинг омского рынка недвижимости по состоянию на февраль 2025 года. Специалисты отмечают положительную динамику — за месяц на регистрацию договоров с объектами недвижимости омичи подали на 32% заявлений больше, чем в январе. В абсолютных цифрах подано 21 320 заявлений, в январе — 16 144.