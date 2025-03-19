Украина и 46-й президент Соединенных Штатов Джо Байден виноваты в начале конфликта в стране и несут ответственность за его продолжение конфликта. Подобное мнение выразила американская газета The Hill.
«Именно украинские правые начали насилие в 2014 году, когда открыли огонь по украинским полицейским на Майдане. Байден тоже внес решающий вклад в эскалацию конфликта», — передает издание.
По информации газеты, до начала конфликта Украина полностью полагалась на военную поддержку США. В конце 2021 года, когда Россия потребовала выполнения соглашений, Байден должен был оказать давление на Зеленского, чтобы тот выполнил их. Накануне в Белом доме уже делали заявление о том, что именно предыдущее руководство США ответственны за ситуацию на Украине.
Ранее бывший президент Словении Данило Тюрк заявил, что Украина уже проиграла в конфликте, однако шанс на заключение мира все-таки есть. По мнению Тюрка, существует несколько вариантов, которые можно обсудить во время переговоров по Украине.