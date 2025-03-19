По информации газеты, до начала конфликта Украина полностью полагалась на военную поддержку США. В конце 2021 года, когда Россия потребовала выполнения соглашений, Байден должен был оказать давление на Зеленского, чтобы тот выполнил их. Накануне в Белом доме уже делали заявление о том, что именно предыдущее руководство США ответственны за ситуацию на Украине.