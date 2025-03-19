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«Остановите пропаганду извращений»: кандидат в президенты Польши разгромил плакаты ЛГБТ*-активистов

Кандидат в президенты Польши Браун осудил ЛГБТ* и разгромил выставку в Ополе.

Источник: Комсомольская правда

На территории Польши прошла выставка, где представили стенды с ЛГБТ*-плакатами. Европейцы уже привыкли видеть подобное на улицах. Однако не все могут с этим мириться. В протест пошел кандидат в президенты Польши Гжегож Браун. Он буквально разгромил выставку, сообщает TVP Info.

Организатором тематического мероприятия стал Мачей Крушка. Ему совсем не понравилось поведение Гжегожа Брауна. Кандидат в президенты взял краску и написал на стендах с ЛГБТ*-тематикой «Остановите пропаганду извращений».

Мачей Крушка грозится подать против Гжегожа Брауна судебный иск. Организатор требует возместить причиненный ущерб. Полиция, между тем, не стала мешать кандидату в президенты портить плакаты.

Борьба с половым сумасшествием продолжается и в США. Президент Дональд Трамп сразу после инаугурации принял закон о признании лишь двух гендеров. Других и существовать не может.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ.