«Остановите пропаганду извращений»: кандидат в президенты Польши разгромил плакаты ЛГБТ*-активистов

На территории Польши прошла выставка, где представили стенды с ЛГБТ*-плакатами. Европейцы уже привыкли видеть подобное на улицах. Однако не все могут с этим мириться. В протест пошел кандидат в президенты Польши Гжегож Браун. Он буквально разгромил выставку, сообщает TVP Info.