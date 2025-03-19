️ Житель Приморья задержан на Сахалине за продажу поддельной икры

В Сахалинской области задержали 27-летнего жителя Приморского края, подозреваемого в продаже поддельной красной икры. Инцидент произошёл после обращения 44-летнего местного жителя в полицию Холмского городского округа, сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Воскресенье, 16 марта, стало для потерпевшего днём крупной финансовой потери. В торговом центре Холмска к нему подошёл мужчина, предложивший приобрести красную икру по сниженной цене. Поверив продавцу, житель купил семь полулитровых контейнеров за десять тысяч пятьсот рублей, но дома обнаружил, что продукт оказался имитацией икры.
Полицейские в ходе оперативных мероприятий быстро установили личность подозреваемого. Им оказался приморец, который уже находился под административным надзором. На допросе задержанный признался, что купил продукт в одном из магазинов Южно-Сахалинска, намереваясь выдать его за натуральный деликатес.
Следственный отдел возбудил уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору или с причинением значительного ущерба гражданину»). Санкция нормы предусматривает до пяти лет лишения свободы. Мужчину задержали в соответствии со статьёй 91 УК РФ, определяющей порядок применения этой меры пресечения.