️ Житель Приморья задержан на Сахалине за продажу поддельной икры

Воскресенье, 16 марта, стало для потерпевшего днём крупной финансовой потери. В торговом центре Холмска к нему подошёл мужчина, предложивший приобрести красную икру по сниженной цене. Поверив продавцу, житель купил семь полулитровых контейнеров за десять тысяч пятьсот рублей, но дома обнаружил, что продукт оказался имитацией икры.