Из-за обрушения скалы приостановили посещение экотропы «Кравцовские водопады» в Приморье

На экотропе «Кравцовские водопады» в Приморье начались ремонтные работы после частичного разрушения скалы у настила. В связи с этим объект временно закрыт для посещения. Работы будут завершены 28 марта, после чего тропу снова откроют для туристов, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ФГБУ «Земля леопарда».
Обрушение части скалы произошло из-за естественных геологических процессов, что сделало смотровую площадку небезопасной. В целях обеспечения безопасности посетителей принято решение о переносе смотровой площадки на безопасное расстояние от края скалы.
О возобновлении посещений будет сообщено дополнительно. Туристам рекомендуется учитывать закрытие экотропы при планировании поездок в Хасанский район.
Отмечается, что экотропа «Кравцовские водопады», открытая в 2022 году, является одной из самых популярных туристических локаций на территории национального парка «Земля леопарда».
Напомним, 15 марта в Кравцовке тигр вышел к людям и напал на двух собак. Одну из них хозяин тайги задавил, но утащить добычу не успел — спугнули местные жители. Вторая собака смогла вырваться из лап хищника.