Из-за обрушения скалы приостановили посещение экотропы «Кравцовские водопады» в Приморье

На экотропе «Кравцовские водопады» в Приморье начались ремонтные работы после частичного разрушения скалы у настила. В связи с этим объект временно закрыт для посещения. Работы будут завершены 28 марта, после чего тропу снова откроют для туристов, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ФГБУ «Земля леопарда».