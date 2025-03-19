Запись в первые классы начнется в Хабаровске 1 апреля

Прием проходит в два этапа. До 30 июня принимают заявления от детей, зарегистрированных на территории, закрепленной за школой, а также от льготников — детей погибших участников СВО, сотрудников полиции, ФСИН, МЧС, ФТС и военнослужащих. Также преимущество получают братья и сестры уже обучающихся школьников.