Запись в первые классы начнется в Хабаровске 1 апреля

С 1 апреля в Хабаровске стартует прием заявлений на зачисление детей в первые классы. В этом году около 7 тысяч первоклассников пойдут в школу. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Записать ребенка можно несколькими способами: через портал «Госуслуги», региональный сервис «Услуги27», лично в школе или отправив заказное письмо.
Прием проходит в два этапа. До 30 июня принимают заявления от детей, зарегистрированных на территории, закрепленной за школой, а также от льготников — детей погибших участников СВО, сотрудников полиции, ФСИН, МЧС, ФТС и военнослужащих. Также преимущество получают братья и сестры уже обучающихся школьников.
С 6 июля подать заявление смогут все желающие, если в школе останутся свободные места. Для зачисления понадобятся паспорт родителя, свидетельство о рождении ребенка и документ о регистрации по месту жительства.