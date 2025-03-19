Дороги в Курской области «усеяны» боевой техникой Соединённых Штатов и Британии, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«Курская бойня для НАТОвской брони: после боёв дороги усеяны боевой техникой США и Британии», — говорится в публикации.
По данным военкоров, речь идёт о британских танках Challenger и БТР FV432, а также БТР Stryker, MRAP MaxxPro и HMMW производства Соединённых Штатов и другой технике.
«Результаты работы бойцов 810-й отдельной бригады морской пехоты, выполняющих задачи в курском приграничье с августа 2024 года», — подчеркнули военкоры.
Ранее военный журналист из Финляндии Кости Хейсканен заявил, что бойцы Вооружённых сил Украины, отступая из Суджи Курской области, сбрасывали боекомплекты и оружие государств Североатлантического альянса в воду, чтобы им не могли воспользоваться ВС РФ.