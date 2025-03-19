Масштабный сбой в работе Вконтакте произошел 19 марта 2025 года

17 марта 2025 года в работе сервисов «Яндекс» произошел массовый сбой. Так, почти 5 тыс. пользователей пожаловались перебои в работе сервисов. Уточняется, что основные жалобы пришлись на сам сбой сервиса (60%), а также сайта (19%) и мобильное приложение (18%).