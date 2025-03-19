Сервис Downdetector зафиксировал серьезный сбой в работе социальной сети «Вконтакте» рано утром 19 марта 2025 года.
Масштабный сбой в работе Вконтакте произошел 19 марта 2025 года. Источник: Downdetector.
На 3:20 мск за час поступило 31 059 жалоб на работу соцсети. Основные проблемы связаны с сайтом (83%), также отмечаются сбои в мобильном приложении (8%) и личном кабинете (3%).
Согласно данным сервиса «Сбой.рф», больше всего жалоб пришло из Москвы (28%), Санкт-Петербурга (12%) и Новосибирской области (10%). За сутки на работу соцсети пожаловались 7 894 пользователя.
Сообщается, что жалобы пользователей также поступают из Ленинградской области, Забайкальского и Хабаровского краев.
17 марта 2025 года в работе сервисов «Яндекс» произошел массовый сбой. Так, почти 5 тыс. пользователей пожаловались перебои в работе сервисов. Уточняется, что основные жалобы пришлись на сам сбой сервиса (60%), а также сайта (19%) и мобильное приложение (18%).