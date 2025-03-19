Женщины шьют, мужчины строгают: названы любимые хобби красноярцев

Женщины в Красноярске активно занимаются вязанием, шитьем, рисованием по номерам, а также собирают алмазные мозаики и румбоксы. Мужчины, в свою очередь, предпочитают работать с деревом, создавая мебель и различные поделки. Интересно, что мужчины чаще монетизируют свои увлечения: 20% из них делают товары на продажу, в то время как среди женщин этот показатель составляет 16%.