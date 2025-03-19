Женщины шьют, мужчины строгают: названы любимые хобби красноярцев

Результаты исследования показали, что более половины респондентов (64%) увлекаются созданием вещей своими руками, и в этом процессе наблюдается интересная гендерная специфика.
Хендмейд: кто чем занят?
Женщины в Красноярске активно занимаются вязанием, шитьем, рисованием по номерам, а также собирают алмазные мозаики и румбоксы. Мужчины, в свою очередь, предпочитают работать с деревом, создавая мебель и различные поделки. Интересно, что мужчины чаще монетизируют свои увлечения: 20% из них делают товары на продажу, в то время как среди женщин этот показатель составляет 16%.
Топ-5 популярных хобби.
Среди красноярцев наибольшей популярностью пользуются следующие виды рукоделия:
1. Шитье и вязание — 45%
2. Картины по номерам, алмазные мозаики и румбоксы — 31%
3. Ремонт и дизайн интерьера (включая реставрацию мебели) — 25%
4. Создание декора для дома — 17%
5. Изготовление ювелирных украшений — 15%
Женщины более склонны заниматься шитьем и вязанием (55% против 11% мужчин), особенно среди старшего поколения (54% респондентов старше 55 лет). В то же время мужчины больше увлекаются столярным мастерством и ремонтом (43% против 4% женщин).
Почему красноярцы занимаются хендмейдом?
Опрос показал, что почти половина респондентов (51%) рассматривают рукоделие как способ снять стресс и напряжение. Женщины чаще используют хобби для расслабления (62% против 49% мужчин). Также 43% опрошенных занимаются хендмейдом для поднятия настроения, а 34% — для творческого самовыражения. Однако только 13% респондентов зарабатывают на своих увлечениях.
Траты на творчество.
Почти половина опрошенных (45%) закупают материалы для хендмейд-проектов в интернет-магазинах. Треть тратит от 500 до 1,5 тысяч рублей на товары для творчества, а 17% готовы выделить до 5 тысяч рублей в месяц.
Таким образом, хендмейд становится не только популярным досугом, но и способом самовыражения и борьбы со стрессом для жителей Красноярска!