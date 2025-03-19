Как наказали подростков, жестоко избивших мальчика в Семее

По данным телеканала, двух девочек 13 и 16 лет отправили в спецшколу для трудных подростков. Отмечается, что они и раньше нарушали закон — могли появиться в общественных местах пьяными. В закрытом учебном заведении обе проведут ближайшие четыре месяца.
Еще одного участника истории, которая шокировала страну, мальчика 13 лет, на полгода отправили в школу с особым режимом содержания. За два месяца подросток совершил уже два уголовных преступления. Но поскольку по закону он еще ни за что не отвечает, его тогда лишь поставили на учет.
Еще троих детей, которые измывались над сверстником, освободили от сурового наказания из-за юного возраста — двоим еще нет и 11. Иначе их бы тоже отправили в спецшколу. Их пока поставили на учет.
Еще одну школьницу, которая снимала все издевательства, как сообщает телеканал, в школе хвалят — она хорошо учится. До этой истории на нее не жаловались. Суд это учел и поэтому не стал изолировать.
Кроме того, выяснилось, что все началось после детской ссоры 11-летнего мальчика и одной из девочек.
Отмечается, что решение суда могут обжаловать как сами дети, так и школа, если там решат, что ученики не исправились.
«Возможно, обратятся с ходатайством о продлении, если поведение не будет исправлено, возможно, будет и продлено их нахождение в специальной школе. Если повторно, то уже на более длительный срок направляются, но не больше года», — сообщила председатель специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних области Абай Карлыгаш Касымова.