Как наказали подростков, жестоко избивших мальчика в Семее

Еще одного участника истории, которая шокировала страну, мальчика 13 лет, на полгода отправили в школу с особым режимом содержания. За два месяца подросток совершил уже два уголовных преступления. Но поскольку по закону он еще ни за что не отвечает, его тогда лишь поставили на учет.