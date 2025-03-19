Омская область не вошла в число экспериментальных регионов по ОГЭ

Как сообщил в своем телеграм-канале депутат Госдумы от Омской области Олег Смолин, данная поправка уже принята, изменения начнут действовать с 2025 года. Пока в качестве эксперимента для проведения экзамена по новой системе выбраны три региона: Москва, Санкт-Петербург и Липецкая область. Так как Омск в число экспериментальных регионов не вошел, омские школьники в этом году будут по-прежнему сдавать четыре предмета.