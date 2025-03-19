Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омская область не вошла в число экспериментальных регионов по ОГЭ

Омские девятиклассники пока будут сдавать экзамены в прежнем формате.

Источник: Комсомольская правда

Депутаты Госдумы РФ обсуждают изменения в системе сдачи ОГЭ после 9-го класса. Предлагается сдавать экзамены только по двум предметам, русскому и математике, а не по четырем, как было раньше.

Как сообщил в своем телеграм-канале депутат Госдумы от Омской области Олег Смолин, данная поправка уже принята, изменения начнут действовать с 2025 года. Пока в качестве эксперимента для проведения экзамена по новой системе выбраны три региона: Москва, Санкт-Петербург и Липецкая область. Так как Омск в число экспериментальных регионов не вошел, омские школьники в этом году будут по-прежнему сдавать четыре предмета.