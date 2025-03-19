Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 19 марта 2025 года

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— пр. Победы, 165 (подъезды 5−8), 175-А — с 09.00 до 17.00.
КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— ч/с: Турмалиновая, 2−21; Фианитовая, 1−16; пер. Индивидуальный, 18−50; Брянская, 22А; Индивидуальная, 60−126; 2-я Индивидуальная, 8−86; Городок, 11-А; Ямальская, 1−109; Барбарисовая, 4; Индивидуальный пер., 16-А, 62-А, 62-Ж; Топазовая, 16-А; пер. Кварцевый, 7−21-В; Индивидуальный пер., 20−64-А; пер. Кварцевый, 4; Сад «Слава»; Сад «Авиатор»; Березовая; Свердловский тракт, 4-Т, 4-С — с 00.00 до 23.00.
Отключение газоснабжения:
— пр. Победы, 354, 356 (подъезды 1−4) — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— Цинковая, 12, 20; Краснознаменная, 21 — с 08.00 до 18.00;
— 2-я Индивидуальная, 26-Б, 26-В, 26-Д, 30, 30-А, 58-Б, 78-В, 50-В, 50-П, 74-В, 76; Свердловский тр., 4-Т, 4-С — с 08.00 до 18.00;
— Островского, 83−91; Маяковского, 41−47, 52−76; Жуковского, 42−59; Достоевского, 22−37; Неглинная, 78−110 — с 08.00 до 18.00.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— Новороссийская, 47, 47-А, 47-Б — с 09.00 до 15.00.
Отключение газоснабжения:
— Новороссийская, 55, 57, 60, 61, 65, 73 — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— ч/с: Сухомесовская, 1-А, 9-Б, 22; Кольцевая; пер. Сухомесовский, 2, 8, 10, 11, 12, 13, 19, 23; Адлерская, 1−50; Чернотальская, 10 — с 08.00 до 18.00.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— 50-летия ВЛКСМ, 29, 31, 33, 33-А, 35, 35-А, 37, 37-А, 37-Б, 37-В, 37-Д, 41, 41-А, 41-Б, 43, 43-Б, 45, 47, 49; Аральская, 193, 195, 212, 212-А, 214, 214-А, 243-А; Кавказская, 29, 31, 33; ч/с Кавказская — с 10.00 до 20.00.
Отключение газоснабжения:
— Вахтангова, 3-А, 5, 5-А; П. Калмыкова, 7-А — с 09.00 до 17.00.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— Мебельная, 84, 75, 77, 79, 81, 82, 86, 88-А, 88; Белорецкая, 66-А, 70-А, 70-Б; Знаменская, 2; Мебельная, 82; Блюхера, 77 — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— ч/с: Александровская, Никитинская, Андреевская, Городецкая — с 09.00 до 17.00.
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— Комарова, 125, 125-А; Южноуральская, 18, 20 — с 08.30 до 17.00;
— ч/с: Входная, 1−5; пер. Моторный, 9−20; Транзитная, 26; Фабрично-заводская, 56−89; Индустриальная, 31, 33, 35 — с 13.00 до 17.00;
— Линейная, 5-Г, 5-Е; Зудова, 242, 248 — с 09.00 до 13.00.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— Энтузиастов, 12-Б, 14, 14-А, 14-Б, 14-В, 16, 18; Витебская, 2-А — с 08.00 до 18.00.
ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ.
Вниманию водителей и пешеходов!
Будет отключен светофор на пересечении улиц 2-я Потребительская и Нефтебазовая — с 09.00 до 17.00.
Будьте внимательны и осторожны!