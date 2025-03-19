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Жительница Иркутска осталась без внедорожника за пьяную езду

В мае прошлого года женщина управляла автомобилем, не имея прав и будучи пьяной.

В Иркутске конфисковали автомобиль у злостной нарушительницы ПДД. В мае прошлого года инспекторы во время патрулирования Ленинского района остановили для проверки документов внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которого находилась 43-летняя женщина, пишет ИА IrkutskMedia.

Как рассказали в Госавтоинспекции Иркутска, иркутянка не имела прав и была в нетрезвом состоянии, которое подтвердилось процедурой медицинского освидетельствования. Алкотестер показал результат, превышающий допустимую норму в четыре раза.

В отношении автомобилистки составлены материалы за управление автомобилем без такого права, а также за повторную езду в нетрезвом состоянии.

Суд приговорил нарушительницу к 400 часам обязательных работ, лишил права заниматься деятельностью связанной с управлением транспортом на 3 года, а также конфисковал внедорожник в пользу государства.

Всего за минувший год в Иркутске и пригороде у водителей привлеченных по части 1 статьи 264.1 УК РФ конфисковано 83 автомобиля.