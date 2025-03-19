Жительница Иркутска осталась без внедорожника за пьяную езду

В Иркутске конфисковали автомобиль у злостной нарушительницы ПДД. В мае прошлого года инспекторы во время патрулирования Ленинского района остановили для проверки документов внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которого находилась 43-летняя женщина, пишет ИА IrkutskMedia.