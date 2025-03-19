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Руководство СКР распорядилось завести уголовное дело из-за жалоб на КРТ в Николаевке

Председатель СКР дал указание представить доклад о ходе и результатах его расследования.

Источник: Krasnoyarskmedia

Председатель СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по обращению жителей мкр-на Николаевка о нарушении их прав.

В интернете размещено видеообращение к Бастрыкину от жителей микрорайона. По программе КРТ ООО «Стройиндустрия» запланировало снос частных домов для строительства на их месте многоэтажных зданий. При этом суммы, в которую оценили дома, не хватает для покупки равнозначного жилья. Также вместо оказания содействия людям, в числе которых пенсионеры, застройщик предлагает им оформить ипотеку. Помимо этого, выражается несогласие с заключениями экспертиз. По их результатам оценочная стоимость недвижимости всё время занижается.

ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасии проводило проверку.

Сейчас председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования.