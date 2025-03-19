Руководство СКР распорядилось завести уголовное дело из-за жалоб на КРТ в Николаевке

В интернете размещено видеообращение к Бастрыкину от жителей микрорайона. По программе КРТ ООО «Стройиндустрия» запланировало снос частных домов для строительства на их месте многоэтажных зданий. При этом суммы, в которую оценили дома, не хватает для покупки равнозначного жилья. Также вместо оказания содействия людям, в числе которых пенсионеры, застройщик предлагает им оформить ипотеку. Помимо этого, выражается несогласие с заключениями экспертиз. По их результатам оценочная стоимость недвижимости всё время занижается.