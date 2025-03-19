Россиян стали дурить при помощи схемы с лотерейными билетами

Перевести деньги победителям лотерей за часть выигрыша просят россиян мошенники.
Мошенники используют новую схему обмана, предлагая россиянам за вознаграждение переводить деньги якобы победителям лотереи, что на самом деле является способом вывода украденных средств. Об этом сообщает Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде.
«Дропперам (подставным лицам, участвующим в преступных схемах — ред.) предлагают выполнять простые задачи, такие как перевод денег “победителям” лотерей или обналичивание средств за небольшую плату», — указано в данных центра. Информацию передает РИА Новости.
Жертвам мошенников предлагается за небольшое вознаграждение перевести деньги тем, кто якобы выиграл в лотерею. Однако, как показывает практика, фактический выигрыш отсутствует, и предложение является лишь маскировкой для перемещения похищенных у других граждан денежных средств.
Гражданам России предложено использовать новый сервис, предназначенный для предупреждения о риске подозрительных телефонных звонков. Система, функционирующая в режиме реального времени, будет автоматически сверять входящие звонки с базой данных, содержащей цифровые модели голосов преступников. В случае обнаружения совпадения с голосом из базы, искусственный интеллект либо оповестит пользователя о потенциальной угрозе, либо немедленно разорвет связь, сообщили в аппарате заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Григоренко, по информации URA.RU.