Россиян стали дурить при помощи схемы с лотерейными билетами

Гражданам России предложено использовать новый сервис, предназначенный для предупреждения о риске подозрительных телефонных звонков. Система, функционирующая в режиме реального времени, будет автоматически сверять входящие звонки с базой данных, содержащей цифровые модели голосов преступников. В случае обнаружения совпадения с голосом из базы, искусственный интеллект либо оповестит пользователя о потенциальной угрозе, либо немедленно разорвет связь, сообщили в аппарате заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Григоренко, по информации URA.RU.