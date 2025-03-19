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Служба ветеринарии Иркутской области: покупка лекарств на маркетплейсах опасна

Ветпрепараты необходимо покупать только по назначению врача.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Служба ветеринарии Иркутской области просит не заказывать ветпрепараты на маркетплейсах. Напомним, с 1 марта 2025 в регионе действуют новые требования, которые касаются отпуска лекарств для животных — ветстанции перешли на электронное оформление рецептов.

— В связи с этим маркетплейсы не могут отпускать лекарства через свои пункты, так как должны быть соблюдены особые условия хранения, — прокомментировал руководитель службы ветеринарии Иркутской области Сергей Шевченко.

Как стало известно КП-Иркутск, вакцины и антибиотики можно держать лишь в специальных холодильниках, так как высокая температура может стать причиной химического разложения и сокращения срока годности. Каким-то препаратам, напротив, вредит холод, а каким-то свет. Ветеринары просят не рисковать здоровьем питомцев. Нужно обращаться к специализированному врачу, который назначит правильное лечение.

Важно! Склады и сортировочные центры маркетплейсов не оснащены нужным оборудованием, а в пунктах выдачи нет холодильников.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что житель Забайкалья выкурил сигарету в лесу и остался должен 1,7 миллиона рублей. Он устроил пожар, который тушили 12 дней.