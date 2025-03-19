Служба ветеринарии Иркутской области: покупка лекарств на маркетплейсах опасна

Как стало известно КП-Иркутск, вакцины и антибиотики можно держать лишь в специальных холодильниках, так как высокая температура может стать причиной химического разложения и сокращения срока годности. Каким-то препаратам, напротив, вредит холод, а каким-то свет. Ветеринары просят не рисковать здоровьем питомцев. Нужно обращаться к специализированному врачу, который назначит правильное лечение.