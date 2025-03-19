Тренер сборной Италии Веласко назвал отстранение РФ от турниров безумием

Напомним, в январе двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов в разговоре с aif.ru не исключил, что при новом президенте США Дональде Трампе спортсмены из РФ могут вернуться на международную арену. Парламентарий напомнил, что в ходе митинга на спортивной арене Capital One в Вашингтоне американский лидер упомянул российского хоккеиста Александра Овечкина и назвал его великим игроком.