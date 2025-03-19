Тренер сборной Италии Веласко назвал отстранение РФ от турниров безумием

Отстранение российских команд от участия в международных турнирах является безумием, заявил главный тренер женской сборной Италии по волейболу Хулио Веласко.
«Спортивные санкции против России — это безумие», — сказал наставник команды, слова которого приводит итальянская газета La Stampa.
Веласко пояснил, что отсутствие российских сборных на международных турнирах ощущается в соревновательном плане и негативно отражается на уровне таких мероприятий. Он уточнил, что это касается волейбола, легкой атлетики и других видов спорта.
Тренер также раскритиковал отстранение от международных соревнований молодежных и юношеских сборных РФ. По его словам, никто на Западе не думает о молодых спортсменах, которым не дают играть.
Напомним, в январе двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов в разговоре с aif.ru не исключил, что при новом президенте США Дональде Трампе спортсмены из РФ могут вернуться на международную арену. Парламентарий напомнил, что в ходе митинга на спортивной арене Capital One в Вашингтоне американский лидер упомянул российского хоккеиста Александра Овечкина и назвал его великим игроком.