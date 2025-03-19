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Тренер сборной Италии Веласко назвал отстранение РФ от турниров безумием

Наставник итальянской команды пояснил, что отсутствие российских сборных на международных турнирах негативно отражается на уровне этих мероприятий.

Отстранение российских команд от участия в международных турнирах является безумием, заявил главный тренер женской сборной Италии по волейболу Хулио Веласко.

«Спортивные санкции против России — это безумие», — сказал наставник команды, слова которого приводит итальянская газета La Stampa.

Веласко пояснил, что отсутствие российских сборных на международных турнирах ощущается в соревновательном плане и негативно отражается на уровне таких мероприятий. Он уточнил, что это касается волейбола, легкой атлетики и других видов спорта.

Тренер также раскритиковал отстранение от международных соревнований молодежных и юношеских сборных РФ. По его словам, никто на Западе не думает о молодых спортсменах, которым не дают играть.

Напомним, в январе двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов в разговоре с aif.ru не исключил, что при новом президенте США Дональде Трампе спортсмены из РФ могут вернуться на международную арену. Парламентарий напомнил, что в ходе митинга на спортивной арене Capital One в Вашингтоне американский лидер упомянул российского хоккеиста Александра Овечкина и назвал его великим игроком.