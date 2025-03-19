Уиткофф: проект по прекращению огня охватывает удары по всей инфраструктуре

Проект соглашения между Москвой и Киевом о прекращении огня на Украине включает удары по всей инфраструктуре, а не только по энергетической. Об этом заявил спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф в разговоре с телеканалом Fox News.
«Мы сразу же перешли к обсуждению конкретных, детальных шагов для продвижения к прекращению огня, включая то, о чем вы уже слышали сегодня, — перемирие в отношении энергетической инфраструктуры с обеих сторон», — пояснил Уиткофф.
Кроме этого, Уиткофф также подчеркнул, что Вашингтон надеется, что Киев поддержит соглашения, достигнутые во время телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшегося во вторник.
Вечером 18 марта прошли телефонные переговоры президентов России и США. Беседа длилась 2 часа 28 минут. По итогу было сделано несколько важных заявлений, основное из которых — поддержка Москвой идеи Белого дома о взаимном отказе России и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре.