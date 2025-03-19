Уиткофф: проект по прекращению огня охватывает удары по всей инфраструктуре

Проект соглашения между Москвой и Киевом о прекращении огня на Украине включает удары по всей инфраструктуре, а не только по энергетической. Об этом заявил спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф в разговоре с телеканалом Fox News.