В Омске закрывают филиалы больницы имени Кабанова

В минздаве Омской области объяснили это решение тем, что с момента открытия поликлиники № 2 на проспекте Комарова, которая также стала филиалом больницы имени Кабанова, данные отделения не востребованы. Поликлиника была построена в 2019 году, и, как сообщает «РБК» со ссылкой на региональный минздрав, с тех пор готовящиеся к ликвидации учреждения были закрыты и все это время пустуют.