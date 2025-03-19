В Омске закрывают филиалы больницы имени Кабанова

В Омске будут ликвидированы филиалы Городской больницы № 1 имени А. Н. Кабанова. Будут закрыты отделения общей врачебной практики на бульваре Архитекторов и улице Дмитриева, кабинет общей врачебной практики на улице Конева, здравпункты на проспекте Комарова и улице 70 лет Октября.
Соответствующее письмо министерство здравоохранения уже направило в Омский городской совет. Городские парламентарии должны согласовать эту сделку, также депутаты будут представлены в комиссии по ликвидации.
В минздаве Омской области объяснили это решение тем, что с момента открытия поликлиники № 2 на проспекте Комарова, которая также стала филиалом больницы имени Кабанова, данные отделения не востребованы. Поликлиника была построена в 2019 году, и, как сообщает «РБК» со ссылкой на региональный минздрав, с тех пор готовящиеся к ликвидации учреждения были закрыты и все это время пустуют.