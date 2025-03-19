Красноярский театр оперы и балета покажет необычный спектакль в рамках Театральной ночи

Постановка объединит в себе элементы сразу двух произведений — сатирической оперетты Жака Оффенбаха «Орфей в аду» и возвышенной оперы Кристофа Виллибальда Глюка «Орфей и Эвридика». Причудливая режиссерская фантазия смешает противоположные по настроению и смыслу истории, чтобы по-новому взглянуть на легенду об Орфее. Зрителей ждет необычное музыкальное путешествие, наполненное юмором, неожиданными поворотами и атмосферой мифа, рассказывает пресс-служба театра.