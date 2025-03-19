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Красноярский театр оперы и балета покажет необычный спектакль в рамках Театральной ночи

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 22 марта Красноярский театр оперы и балета им. Д. А. Хворостовского проведет традиционную Театральную ночь в необычном формате. Вместо прогулок по театру и творческих локаций гостей ждет показ необычного спектакля «Спасти Эвридику» прямо в фойе.

Источник: Красноярский театр оперы и балета имени Д. Хворостовского

Постановка объединит в себе элементы сразу двух произведений — сатирической оперетты Жака Оффенбаха «Орфей в аду» и возвышенной оперы Кристофа Виллибальда Глюка «Орфей и Эвридика». Причудливая режиссерская фантазия смешает противоположные по настроению и смыслу истории, чтобы по-новому взглянуть на легенду об Орфее. Зрителей ждет необычное музыкальное путешествие, наполненное юмором, неожиданными поворотами и атмосферой мифа, рассказывает пресс-служба театра.

Напомним, Театральные ночи пройдут и на других площадках города. В Красноярском драматическом театре им. А. С. Пушкина случится путешествие во времени, ТЮЗ перенесется в атмосферу летнего лагеря, а Красноярский музыкальный театр посвятит вечер знакомству с новым спектаклем «Алые паруса».