В Башкирии похолодает до −12 градусов

По данным синоптиков, в среду, 19 марта, днем местами пройдет небольшой дождь со снегом. В отдельных районах гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, утром на дорогах снежный накат, гололедица. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха днем составит +1, +6°, по юго-востоку до +11°.
В четверг и пятницу, 20 и 21 марта, местами пройдет небольшой мокрый снег. Ветер западной четверти умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью −2, −7°, при прояснениях до −12°, днем 0, +5°.