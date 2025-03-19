В Башкирии похолодает до −12 градусов

По данным синоптиков, в среду, 19 марта, днем местами пройдет небольшой дождь со снегом. В отдельных районах гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, утром на дорогах снежный накат, гололедица. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха днем составит +1, +6°, по юго-востоку до +11°.