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В Башкирии похолодает до −12 градусов

До −12 градусов похолодает в Башкирии в ближайшие три дня.

Сейчас в Ричмонде: +5° 2 м/с 75% 759 мм рт. ст. +9°
Источник: Башинформ

По данным синоптиков, в среду, 19 марта, днем местами пройдет небольшой дождь со снегом. В отдельных районах гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, утром на дорогах снежный накат, гололедица. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха днем составит +1, +6°, по юго-востоку до +11°.

В четверг и пятницу, 20 и 21 марта, местами пройдет небольшой мокрый снег. Ветер западной четверти умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью −2, −7°, при прояснениях до −12°, днем 0, +5°.