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Лотереи стали угрозой для россиян из-за мошенников: о чем речь

Мошенники начали просить россиян перевести деньги якобы победителям лотерей.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники начали предлагать россиянам переводить деньги якобы победителям лотереи за вознаграждение или процент от выигрыша, однако подобное — лишь новая мошенническая схема аферистом, которые выводят украденные средства на свои счета. Об этом рассказали РИА Новости, ссылаясь на данные Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде.

«Дропперам предлагают выполнять простые задачи, такие как перевод денег “победителям” лотерей или обналичивание средств за небольшую плату», — пояснили в Центре.

Уточняется, что так человеку путем обмана предлагают за небольшое вознаграждение перевести якобы выигрыш победителю лотереи, но на самом деле лотерея не существует, а это просто способ перевода денег, вероятно, украденных у других людей.

Ранее россиян предупредили о новой уловке телефонных мошенников, связанной с подменой номеров.