Лотереи стали угрозой для россиян из-за мошенников: о чем речь

Мошенники начали предлагать россиянам переводить деньги якобы победителям лотереи за вознаграждение или процент от выигрыша, однако подобное — лишь новая мошенническая схема аферистом, которые выводят украденные средства на свои счета. Об этом рассказали РИА Новости, ссылаясь на данные Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде.