Мошенники начали предлагать перевести деньги мнимым победителям лотерей

«Дропперам предлагают выполнять простые задачи, такие как перевод денег “победителям” лотерей или обналичивание средств за небольшую плату», — приводит комментарий центра агентство РИА «Новости».
Жертву убеждают в наличии выигрыша и предлагают за вознаграждение перевести деньги другому человеку. Однако на самом деле никакой лотереи не существует, и доверчивые люди отправляют свои средства на счета злоумышленников.
Ранее Life.ru сообщал, что с октября крупные банки добавят в свои мобильные приложения функции для защиты от мошенников. Эти возможности помогут клиентам быстро информировать о мошеннических переводах.