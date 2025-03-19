Уиткофф: два великих лидера объединились ради блага человечества

Президент Российской Федерации Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп объединились ради блага всех людей, заявил специальный посланник Трампа Стив Уиткофф.
Заявление прозвучало в интервью Fox News.
«Два великих лидера объединились ради блага человечества. И, честно говоря, для меня было привилегией и честью сидеть там и слушать этот разговор», — заявил Уиткофф.
Кроме того, он проинформировал, что новый раунд переговоров РФ и Соединённых Штатов по урегулированию на Украине состоится 23 марта.
По словам Уиткоффа, встреча должна состояться в Саудовской Аравии. Он также отметил, что проект договорённости по прекращению огня затрагивает отказ от ударов по всей инфраструктуре.