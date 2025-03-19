В Новосибирске восстанавливается движение на улице Широкой

Автобусный маршрут № 5 будет в обратном направлении следовать через Широкую в сторону Троллейной по утверждённой схеме. Автобусы на маршруте № 43 в прямом направлении также будут ходить по Широкой в сторону Троллейной согласно утверждённой схеме.