В Новосибирске восстанавливается движение на улице Широкой

Со среды, 19 марта, восстановится движение транспорта по улице Широкой на участке от площади Труда в направлении улицы Троллейной. Автобусы №№ 5 и 43 вернутся к прежним маршрутам. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.
Автобусный маршрут № 5 будет в обратном направлении следовать через Широкую в сторону Троллейной по утверждённой схеме. Автобусы на маршруте № 43 в прямом направлении также будут ходить по Широкой в сторону Троллейной согласно утверждённой схеме.
Ранее BFM-Новосибирск сообщал о том, что в городе были изменены названия 160 остановок. Так, остановка «Магазин “Синтетика”» получила название «Метро “Сибирская”», а остановка «Центральный рынок» — «Бассейн “Спартак”».