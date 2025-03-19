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Боец ММА Александр Шлеменко прилетит в Красноярск

Спортсмен станет почётным гостем фестиваля Siberian Power Show.

Источник: AP 2024

Российский боец ММА Александр Шлеменко прилетит в Красноярск на мультиспортивный фестиваль Siberian Power Show. Об этом сообщили в министерстве спорта Красноярского края.

Спортсмен станет почётным гостем фестиваля. Он проведёт встречу со своими поклонниками, на которой расскажет о своих предстоящих боях, в частности о поединке в Екатеринбурге с Арменом Петросяном.

По словам организаторов фестиваля, к ним приедут свыше 3,5 тысяч спортсменов из 20 стран мира. Ранее было анонсировано участие звезды сериала «Игра престолов» Хафтора Бьернссона, который планирует установить мировой рекорд в Красноярске.

Фестиваль Siberian Power Show пройдёт в Красноярске с 19 по 20 апреля.