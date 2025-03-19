Российский боец ММА Александр Шлеменко прилетит в Красноярск на мультиспортивный фестиваль Siberian Power Show. Об этом сообщили в министерстве спорта Красноярского края.
Спортсмен станет почётным гостем фестиваля. Он проведёт встречу со своими поклонниками, на которой расскажет о своих предстоящих боях, в частности о поединке в Екатеринбурге с Арменом Петросяном.
По словам организаторов фестиваля, к ним приедут свыше 3,5 тысяч спортсменов из 20 стран мира. Ранее было анонсировано участие звезды сериала «Игра престолов» Хафтора Бьернссона, который планирует установить мировой рекорд в Красноярске.
Фестиваль Siberian Power Show пройдёт в Красноярске с 19 по 20 апреля.