Обрушение водосточного коллектора реки Ельцовка 1 в Новосибирске остановили

Обрушение главного водосточного коллектора реки Ельцовка 1 в районе улицы Галущака остановили. Как сообщил начальник департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Александр Стефанов, риск обрушения локализовали.
— В целях ограничения дальнейшего размыва ГСК «Сигнал» забетонировали подвальное помещение. Провели предпроектную проработку трассы ливневой канализации, подготовили сметы. Общая стоимость работ — 27 миллионов рублей, — сообщил Александр Стефанов на оперативном собрании мэра.
Также начальник департамента дорожно-благоустроительного комплекса рассказал, что ориентировочная протяженность объекта составит 160 метров. Сроки выполнения работ — 60 календарных дней.