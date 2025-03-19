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Обрушение водосточного коллектора реки Ельцовка 1 в Новосибирске остановили

Риск локализовали специалисты.

Источник: Комсомольская правда

Обрушение главного водосточного коллектора реки Ельцовка 1 в районе улицы Галущака остановили. Как сообщил начальник департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Александр Стефанов, риск обрушения локализовали.

— В целях ограничения дальнейшего размыва ГСК «Сигнал» забетонировали подвальное помещение. Провели предпроектную проработку трассы ливневой канализации, подготовили сметы. Общая стоимость работ — 27 миллионов рублей, — сообщил Александр Стефанов на оперативном собрании мэра.

Также начальник департамента дорожно-благоустроительного комплекса рассказал, что ориентировочная протяженность объекта составит 160 метров. Сроки выполнения работ — 60 календарных дней.