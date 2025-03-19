Обрушение водосточного коллектора реки Ельцовка 1 в Новосибирске остановили

— В целях ограничения дальнейшего размыва ГСК «Сигнал» забетонировали подвальное помещение. Провели предпроектную проработку трассы ливневой канализации, подготовили сметы. Общая стоимость работ — 27 миллионов рублей, — сообщил Александр Стефанов на оперативном собрании мэра.