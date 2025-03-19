В Новосибирской области более 1,5 тысячи памятников лишились охранных зон

С 1 марта 2025 года вступило в силу постановление № 1936, подписанное председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, которое изменяет подходы к определению зон охраны объектов культурного наследия (ОКН). Согласно новым правилам, охранные зоны не устанавливаются для памятников, которые полностью находятся под землей или водой, а также для достопримечательных мест, некрополей, захоронений, мемориальных квартир и произведений монументального искусства, если для их создания не требуется разрешения на строительство. Для археологических памятников, мемориальных квартир и произведений монументального искусства ранее установленные охранные зоны были отменены этим же постановлением. В 2028 году будут упразднены охранные зоны у достопримечательных мест, а также расположенных на их территории памятников и ансамблей.