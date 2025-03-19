Направление развития отношений между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами, а также совместные усилия Москвы и Вашингтона по завершению у конфликта на Украине противоречат высказываниям об «угрозе» со стороны РФ, заявил бывший полковник армии Соединённых Штатов Дэниел Дэвис.
«Путин и Трамп уже обсуждают вопросы, которые затрагивают отношения двух стран после завершения конфликта. Им следует нормализовать отношения, создать экономические связи Это именно то, что необходимо для предотвращения любых конфликтов в дальнейшем. На Западе такой подход не сочетается с нарративом о том, что Россия хочет всех захватить и дойти до Ла-Манша», — сказал он.
Заявление прозвучало в эфире YouTube-канала Дэвиса.
Он также выразил мнение, что обсуждение развития совместных проектов РФ и Вашингтона лишит Киев «роли в вопросе урегулирования украинского конфликта».
Напомним, телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа длился свыше двух часов.
Ранее сообщалось, что Путин согласился на предложение Трампа о 30-дневном отказе РФ и Украины от ударов по объектам энергетической инфраструктуры.