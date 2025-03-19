В Перми на год ограничат движение в микрорайоне Парковом

В Перми в микрорайоне Парковом временно ограничат движение на участке улицы Комиссара Пожарского, предупредили в министерстве транспорта Пермского края.
Речь идёт о запрете стоянки и парковки со стороны строящегося многоквартирного дома на участке от улицы Водопроводной до дома № 13Б по улице Комиссара Пожарского.
Парковаться там нельзя будет в течение года: с 20 марта 2025-го до 21 марта 2026-го. В это время строители будут заниматься работами по устройству инженерных коммуникаций.
В краевом минтрансе подчёркивают, что на весь период ограничений движение транспорта по проезжей части улицы Комиссара Пожарского сохранится по обеим полосами, как и движение пешеходов: для них на участке установят пешеходную галерею.
Недавно стало известно, что ограничение движения на улице Строителей продлили на шесть месяцев.