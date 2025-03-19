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Заксобрание Приангарья приняло закон о штрафах за парковки на газонах и детских площадках

Законодательное собрание Иркутской области приняло во втором окончательном чтении законопроект об административной ответственности за нарушения в сфере благоустройства. Соответствующее решение областные парламентарии приняли на сессии 19 марта, сообщает информационное агентство «ТК Город».

Источник: ТК Город

Законодательное собрание Иркутской области приняло во втором окончательном чтении законопроект об административной ответственности за нарушения в сфере благоустройства. Соответствующее решение областные парламентарии приняли на сессии 19 марта, сообщает информационное агентство «ТК Город».

Законопроект устанавливает административную ответственность за парковку на детских площадках и газонах, захламление территорий общего пользования, нарушения при проведении земляных работ, нанесение граффити вне предусмотренных для этого мест и так далее.

К примеру, за парковку на газоне или детской площадке закон предусматривает штраф для граждан до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — до 10 тысяч рублей, для юридических лиц — до 20 тысяч рублей.

В ближайшее время принятый законопроект будет направлен губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву для подписания и обнародования.