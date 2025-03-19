Росавиация: в аэропортах Казани и Нижнего Новгорода ввели временные ограничения

Боевики Вооруженных сил Украины продолжают атаковать российскую территорию. Из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов на территории нескольких аэропортов введены временные ограничения. Так, воздушные гавани Казани, Нижнекамска и Нижнего Новгорода не принимают и не отправляют рейсы, сообщили в пресс-службе Росавиации.