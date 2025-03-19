Росавиация: в аэропортах Казани и Нижнего Новгорода ввели временные ограничения

Боевики Вооруженных сил Украины продолжают атаковать российскую территорию. Из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов на территории нескольких аэропортов введены временные ограничения. Так, воздушные гавани Казани, Нижнекамска и Нижнего Новгорода не принимают и не отправляют рейсы, сообщили в пресс-службе Росавиации.
Ограничительные меры введены для обеспечения безопасности перелетов. Они распространяются на гражданские воздушные суда.
«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов», — пояснили в Росавиации.
Украинские дроны также атаковали нефтебазу в Краснодарском крае. Начался сильный пожар. Площадь возгорания оценивается в 20 квадратных метров. Более 100 человек задействованы в тушении пожара.