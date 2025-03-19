Зоозащитники Новосибирска выйдут на митинг против убийства бездомных собак

В субботу, 22 марта 2025 года, в Новосибирске пройдёт митинг против законопроекта об умерщвлении бездомных животных. Мероприятие согласовала мэрия города, пишет «BFM-Новосибирск».
Место проведения — площадь перед публичной научно-технической библиотекой СО РАН. Время — с 11 до 13 часов.
«Митинг просто необходим! Вы все знаете, какая ситуация в стране: живодёры во власти, живодёры по жизни пытаются протянуть этот законопроект, который позволяет проводить эвтаназию. Новосибирск, наш регион — против эвтаназии! Мы намерены бороться за жизнь животных, мы намерены не допустить эвтаназию в нашем регионе», — говорит основательница приюта Академгородка «Права животных на жизнь».
Напомним, комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства выступил с законопроектом, согласно которому бездомных животных необходимо отлавливать и умерщвлять после определённого срока. Зоозащитники уверены, что это не решит проблему безнадзорности, а приведёт лишь к массовому уничтожению животных. Комитет по конституционному законодательству Совфеда не поддержал концепцию законопроекта. Первое чтение перенесено с 19 марта 2025 года на неопределённый срок.