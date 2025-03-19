Зоозащитники Новосибирска выйдут на митинг против убийства бездомных собак

«Митинг просто необходим! Вы все знаете, какая ситуация в стране: живодёры во власти, живодёры по жизни пытаются протянуть этот законопроект, который позволяет проводить эвтаназию. Новосибирск, наш регион — против эвтаназии! Мы намерены бороться за жизнь животных, мы намерены не допустить эвтаназию в нашем регионе», — говорит основательница приюта Академгородка «Права животных на жизнь».