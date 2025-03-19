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Чем отличается новая вывеска «Радость» в Омске от прежней

На обновленной вывеске зажгли яркую подсветку.

Источник: SuperOmsk.ru

В Омске завершился проект по восстановлению знаменитой вывески «Радость», долгие годы располагавшейся на здании дома № 31 по проспекту Маркса.

Старую вывеску давно убрали, а на ее месте теперь появилась новая надпись. Во вторник, 18 марта 2025 года, заработала яркая красная подсветка.

Новая вывеска, выполненная в привычном размере и шрифте, теперь ярко выделяется на фоне неба. От прежней «Радости» новую отличает лишь отсутствие кавычек и менее приметного ранее слова «магазин», к которому, собственно, и относилась вывеска.

Напомним, в советские годы в доме № 31 по проспекту Маркса располагался дворец бракосочетания, а в находившемся рядом магазине «Радость» продавали свадебные платья и костюмы.