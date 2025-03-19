Чем отличается новая вывеска «Радость» в Омске от прежней

Новая вывеска, выполненная в привычном размере и шрифте, теперь ярко выделяется на фоне неба. От прежней «Радости» новую отличает лишь отсутствие кавычек и менее приметного ранее слова «магазин», к которому, собственно, и относилась вывеска.