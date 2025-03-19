В Иркутске женщина лишилась внедорожника из-за пьяной езды

Тогда на нее составили административный протокол и назначили 400 часов обязательных работ, а также запретили садиться за руль в течение трех лет. Но и это не все! «Toyota Land Cruiser Prado» 2015 года выпуска отправилась в доход государства — ее передали на нужды Российской армии. Кстати, всего в 2024 у жителей Иркутска конфисковали 83 авто.