В Иркутске женщина лишилась внедорожника из-за пьяной езды

Жительница Иркутска лишилась внедорожника из-за пьяной езды. Как сообщили КП-Иркутск в городской Госавтоинспекции, женщину остановил экипаж ДПС в мае 2024 года, оказалось, что уровень алкоголя в ее крови превышал норму в четыре (!) раза, к тому же у нее не было водительских прав.
— Я буквально ехала за сосисками, — оправдалась она.
Тогда на нее составили административный протокол и назначили 400 часов обязательных работ, а также запретили садиться за руль в течение трех лет. Но и это не все! «Toyota Land Cruiser Prado» 2015 года выпуска отправилась в доход государства — ее передали на нужды Российской армии. Кстати, всего в 2024 у жителей Иркутска конфисковали 83 авто.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что четырех нелегальных мигрантов выдворили из Иркутска. Иностранцы приехали на заработки, но нарушили правила въезда и пребывания.