В башкирском селе прошли похороны 25-летнего парня

В Белорецком районе Башкирии прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции Денисом Гафатуллиным. Об этом рассказала пресс-служба администрации муниципалитета.
Денис Раисович родился в 1999 году. Окончил девять классов школы села Тирлянский, учился в Белорецком педагогическом колледже на специальности «Физическая культура». Проходил «срочку» в космических войсках в Улан-Удэ. После армии работал в Уфе на железной дороге, в Челябинске — укладчиком труб.
В прошлом году молодой человек заключил контракт с Министерством Обороны России и отправился в зону СВО. Три месяца назад, 15 декабря, он погиб во время выполнения боевой задачи на территории Курской области.
— Со слов родственников, Денис был душой компании — добрым, отзывчивым, общительным. Всегда помогал близким. Увлекался хоккеем, имел много местных наград. Разбирался в технике, мог разобрать и собрать буквально что угодно — от мотоцикла до грузового автомобиля. Выражаем глубокие искренние соболезнования маме, сестре, всем родным и близким Дениса Гафатуллина, — заявили в администрации Белорецкого района.
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