В башкирском селе прошли похороны 25-летнего парня

— Со слов родственников, Денис был душой компании — добрым, отзывчивым, общительным. Всегда помогал близким. Увлекался хоккеем, имел много местных наград. Разбирался в технике, мог разобрать и собрать буквально что угодно — от мотоцикла до грузового автомобиля. Выражаем глубокие искренние соболезнования маме, сестре, всем родным и близким Дениса Гафатуллина, — заявили в администрации Белорецкого района.