Надежду Бабкину поразил вдовец, потерявший всю семью в Мариуполе: «Бросается на плечи и начинает рыдать»

Народная артистка России Надежда Бабкина после начала спецоперации начала выступать перед жителями Мариуполя, Донецка и Луганска. Во время одной из поездок ее до глубины души поразила встреча с мужчиной, потерявшим всю семью.
Как рассказала Надежда Бабкина в интервью на Радио «Комсомольская правда», она видела происходящее своими глазами, ходила по развалинам драматического театра в Мариуполе. В один момент к ней подошел мужчина и начал плакать.
«И знаете, когда к тебе подходит мужик, бросается на плечи и начинает рыдать, это страшно. Не знаю, какая женщина может это выдержать. Он мне: “Надя, ты? Ты, Надя?” И начинает рыдать. “Понимаешь, Надя, у меня семья была: жена, двое детей, так эти гады все разбили — жену убили, детей убили, я один”. Он пришел разгребать развалины…», — цитирует артистку KP.RU.
Надежда Бабкина вспомнила, что боевики ВСУ разрушили площадку, на которой артисты ее коллектива должны были выступать.
«По дороге деревенька и небольшой ДК. Двери нараспашку и молодежи много с лозунгами — Мы хотим домой, возьмите нас в Россию! Когда домой в автобусе ехали — мы молча сидели. Не могла в глаза никому смотреть», — вспоминает Надежда Бабкина.
Надежда Бабкина является народной и эстрадной артисткой, певицей и художественным руководителем театра «Русская песня». 19 марта ей исполняется 75 лет. Недавно в преддверии юбилея она рассказала, как решила переехать в Москву.