Надежду Бабкину поразил вдовец, потерявший всю семью в Мариуполе: «Бросается на плечи и начинает рыдать»

«И знаете, когда к тебе подходит мужик, бросается на плечи и начинает рыдать, это страшно. Не знаю, какая женщина может это выдержать. Он мне: “Надя, ты? Ты, Надя?” И начинает рыдать. “Понимаешь, Надя, у меня семья была: жена, двое детей, так эти гады все разбили — жену убили, детей убили, я один”. Он пришел разгребать развалины…», — цитирует артистку KP.RU.