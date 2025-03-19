Надежда Бабкина лаконично высказалась об уехавших из России артистках

«Ирина Аллегрова гениальная! Обожаю ее. За ее нутро. За характер. За позицию. Мы с ней видимся — всегда рады друг другу. Также я могу назвать и Сашку Буйнова, и Лепса, Олега Газманова, Сашу Маршала, Коля Расторгуев. Это все мои друзья», — цитирует исполнительницу сайт KP.RU.