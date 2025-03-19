Надежда Бабкина лаконично высказалась об уехавших из России артистках

Народная артистка России, певица Надежда Бабкина сделала лаконичное заявление об уехавших из России артистках. Об этом речь шла в ходе интервью на радио «Комсомольская правда».
Артистку спросили, на кого из конкуренток на сцене она обращает внимание и привели в пример Надежду Кадышеву, Ирину Аллегрову, Аллу Пугачеву и Земфиру*. К слову, последние две исполнительницы уехали из России в 2022 году.
«Давайте вспоминать тех, кто здесь, у нас в стране. Те люди сделали свой выбор и бог им судья», — сказала, как отрезала Надежда Бабкина.
При этом Бабкина отметила Надежду Кадышеву, вспомнив, что они вместе учились, и назвав ее прекрасной артисткой.
«Ирина Аллегрова гениальная! Обожаю ее. За ее нутро. За характер. За позицию. Мы с ней видимся — всегда рады друг другу. Также я могу назвать и Сашку Буйнова, и Лепса, Олега Газманова, Сашу Маршала, Коля Расторгуев. Это все мои друзья», — цитирует исполнительницу сайт KP.RU.
Ранее Надежда Бабкина раскрывала подробности отъезда Аллы Пугачевой из России.
* Признана иноагентом на территории России.