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Надежда Бабкина лаконично высказалась об уехавших из России артистках

Певица Надежда Бабкина заявила, что уехавшие из РФ сами сделали свой выбор.

Источник: Комсомольская правда

Народная артистка России, певица Надежда Бабкина сделала лаконичное заявление об уехавших из России артистках. Об этом речь шла в ходе интервью на радио «Комсомольская правда».

Артистку спросили, на кого из конкуренток на сцене она обращает внимание и привели в пример Надежду Кадышеву, Ирину Аллегрову, Аллу Пугачеву и Земфиру*. К слову, последние две исполнительницы уехали из России в 2022 году.

«Давайте вспоминать тех, кто здесь, у нас в стране. Те люди сделали свой выбор и бог им судья», — сказала, как отрезала Надежда Бабкина.

При этом Бабкина отметила Надежду Кадышеву, вспомнив, что они вместе учились, и назвав ее прекрасной артисткой.

«Ирина Аллегрова гениальная! Обожаю ее. За ее нутро. За характер. За позицию. Мы с ней видимся — всегда рады друг другу. Также я могу назвать и Сашку Буйнова, и Лепса, Олега Газманова, Сашу Маршала, Коля Расторгуев. Это все мои друзья», — цитирует исполнительницу сайт KP.RU.

Ранее Надежда Бабкина раскрывала подробности отъезда Аллы Пугачевой из России.

* Признана иноагентом на территории России.