Россиянам рассказали про опасность оксидативного стресса

Организм постоянно сталкивается с вредными веществами, но умеет с ними бороться. Однако иногда баланс нарушается, и начинается оксидативный стресс. Это состояние, при котором в организме накапливается слишком много свободных радикалов — агрессивных молекул, повреждающих клетки.
— При оксидативном стрессе возникает синдром хронической немотивированной усталости, снижается настроение, концентрация внимания и память, развиваются различные заболевания, — рассказала KP.RU д.м.н., профессор, специалист по интегративной и антивозрастной медицине Светлана Каневская.
Кроме того, подобное состояние может вызывать воспаление в организме и даже приводить к онкологическим заболеваниям. Важно следить за уровнем антиоксидантов в организме, чтобы вовремя предотвратить его развитие. Существуют специальные анализы крови, которые помогают оценить состояние здоровья.
По словам врача-терапевта, снизить оксидативный стресс можно с помощью здорового питания, физической активности и контроля за качеством окружающей среды.