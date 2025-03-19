Россиянам рассказали про опасность оксидативного стресса

Организм постоянно сталкивается с вредными веществами, но умеет с ними бороться. Однако иногда баланс нарушается, и начинается оксидативный стресс. Это состояние, при котором в организме накапливается слишком много свободных радикалов — агрессивных молекул, повреждающих клетки.