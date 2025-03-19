За двухмиллионные долги у новосибирца конфисковали микроавтобус

У 46-летнего сибиряка числится 21 исполнительное производство. Среди них — долги по налогам, административные штрафы, а также взыскания в пользу юридических лиц. Поскольку мужчина добровольно выплачивать долги не стал, приставы конфисковали его автомобиль Toyota Hiace. Двери в дом никто не открыл, и автомобиль пришлось эвакуировать.