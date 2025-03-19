Рано утром приставы нагрянули в Заельцовский район Новосибирска. У мужчины накопились внушительные задолженности, которые он не спешил погашать. За двухмиллионные долги у новосибирца конфисковали микроавтобус, сообщает пресс-служба ГУФССП России по региону.
У 46-летнего сибиряка числится 21 исполнительное производство. Среди них — долги по налогам, административные штрафы, а также взыскания в пользу юридических лиц. Поскольку мужчина добровольно выплачивать долги не стал, приставы конфисковали его автомобиль Toyota Hiace. Двери в дом никто не открыл, и автомобиль пришлось эвакуировать.
Если в ближайшее время долг не будет погашен, микроавтобус продадут. Поскольку вырученных средств может не хватить для покрытия всей суммы, приставы продолжат поиск и арест другого имущества должника.