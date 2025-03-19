Надежда Бабкина рассказала о помощи бойцам СВО

Певица и народная артистка РФ Надежда Бабкина рассказала в интервью на Радио «Комсомольская правда» о помощи бойцам спецоперации.
В преддверии 75-летнего юбилея артистка дала большое интервью, где призналась, что помогает бойцам, которые находятся в зоне проведения спецоперации. По словам Надежды Георгиевны, некоторые мужчины из ее театра находятся там. При этом, помощь она старается не афишировать.
«У нашей девочки, солистки, которая недавно стала заслуженной артисткой России, муж находится там. И мы конкретно этой бригаде все вместе помогаем. То КАМАЗики отправим, то еще чего-то. Не носочки и конфеточки, друзья мои.. Просто не рассказывала никогда об этом, не хочу пиариться. Это неприлично. Это дело моей чести», — цитирует исполнительницу сайт KP.RU..
К слову, твердая позиция по данному вопросу не только у Надежды Георгиевны, но и у ее внучатой племянницы Ксении Аверьяновой. В прошлом году в интервью KP.RU Ксения рассказывала о планах отправиться на Донбасс и снять о нем фильм.