Надежда Бабкина рассказала о помощи бойцам СВО

«У нашей девочки, солистки, которая недавно стала заслуженной артисткой России, муж находится там. И мы конкретно этой бригаде все вместе помогаем. То КАМАЗики отправим, то еще чего-то. Не носочки и конфеточки, друзья мои.. Просто не рассказывала никогда об этом, не хочу пиариться. Это неприлично. Это дело моей чести», — цитирует исполнительницу сайт KP.RU..