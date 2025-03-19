США опубликовали документы об убийстве Кеннеди: информация под грифом секретности

Национальное управление архивов и документации США 18 марта 2025 года обнародовало рассекреченные документы, связанные с делом об убийстве 35-го президента США Джона Ф. Кеннеди.
Ранее американский президент Дональд Трамп анонсировал публикацию засекреченных документов об убийстве 35-го президента США. Уточняется, что информация не была подверженна редактуре, а количество материала составляет около 80 тыс. страниц.
«В соответствии с распоряжением президента [США] Дональда Трампа от 17 марта 2025 года, все ранее засекреченные документы, которые являются частью коллекции документов об убийстве президента Джона Ф. Кеннеди, опубликованы», — следует из сообщения на сайте управления.
В сообщении также указано, что все записи будут опубликованы по мере их оцифровки. Доступ к ним будет возможен как онлайн, так и лично — в печатном виде или на аналоговых носителях в здании Национального архива в штате Мэриленд.
Уточняется, что часть документов содержит информацию, находящуюся под судебным грифом секретности или засекреченную для защиты конфиденциальности большого жюри присяжных. Некоторые материалы включают данные о налоговых декларациях, которые подпадают под действие статьи Налогового кодекса о конфиденциальности (IRS), или о записях, предоставленных правительству частными лицами.
Ранее американский президент подчеркивал, что в соответствии с указом 1992 года все документы по расследованию убийства президента Кеннеди должны были быть опубликованы в 2017 году. Однако как республиканец, так и его предшественник Джо Байден неоднократно продлевали срок секретности для изучения материалов.
Джон Ф. Кеннеди был убит через два года после избрания президентом США, 22 ноября 1963 года, во время официального визита в Даллас. Когда кортеж двигался по улицам города, раздались выстрелы — президент получил два ранения. Несмотря на усилия врачей, Кеннеди скончался через полчаса.
Подозреваемым в убийстве стал Ли Харви Освальд. Через три дня он сам был застрелен владельцем ночного клуба Джеком Руби.
Ранее ФСБ опубликовала документы о массовых зверствах латвийских карателей из СС во времена Великой Отечественной войны.