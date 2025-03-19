Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Надежда Бабкина о певце SHAMAN: В нужное время прозвучала песня «Я русский»

Надежда Бабкина назвала гениальным певца SHAMAN.

Источник: Комсомольская правда

Российская певица Надежда Бабкина в интервью Радио «Комсомольская правда» высказалась о звезде эстраде, певце SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов).

По словам Надежды Бабкиной, Ярослав Дронов является гениальным артистом, а его песня «Я русский» появилась в очень нужный момент.

«В нужный час прозвучало произведение Я русский. Произведение гениальное. Молодежь сразу эту песню подхватила. Потому что детворе нужны символы. Они понимают, что что-то в жизни не так происходит, но не могут себе объяснить. Но! Дальше нужна вторая песня. Дальше нужна третья. Потом — альбом», — цитирует артистку сайт KP.RU.

Напомним, в июле прошлого года президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста РФ певцу Ярославу Дронову (творческий псевдоним SHAMAN). В одном из интервью сайту «КП-Оренбург» артист рассказывал о своих крестьянских корнях.