Надежда Бабкина о певце SHAMAN: В нужное время прозвучала песня «Я русский»

«В нужный час прозвучало произведение Я русский. Произведение гениальное. Молодежь сразу эту песню подхватила. Потому что детворе нужны символы. Они понимают, что что-то в жизни не так происходит, но не могут себе объяснить. Но! Дальше нужна вторая песня. Дальше нужна третья. Потом — альбом», — цитирует артистку сайт KP.RU.