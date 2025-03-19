Более 3500 омичей стали гостями фестиваля «Крымская весна»

Накануне, 18 марта, на территории парка «Зелёный остров» в Омске прошёл праздник по случаю возвращения в состав нашей страны полуострова Крым и города Севастополь. Уже не первый год в честь «Крымской весны» в Омске организуют масштабные фестивали.
Как сообщили в Минспорта Омской области, более 3500 человек стали гостями омского фестиваля. От имени Губернатора Омской области Виталия Хоценко омичей поприветствовали заместитель Председателя Правительства Омской области Иван Колесник, участник СВО, мастер спорта международного класса по гиревому спорту Александр Донских и руководитель волонтерского движения «Покров для ZOV» Вероника Бондаренко. Почетные гости вручили первые паспорта активистам общероссийского объединения «Движение Первых».
Организаторы фестиваля «Крымская весна» предусмотрели яркую и насыщенную программу для гостей. Каждый желающий смог сыграть в морской бой, дженгу, крестики-нолики и другие настольные игры. Кроме того, студенческие отряды воссоздали лагерную атмосферу в честь 100-летия «Артека». Также омичи смогли попробовать свои силы в сборке и разборке автомата и побывать внутри настоящего бронетранспортёра в рамках выставки советского и современного оружия.
Гости также смогли насладиться концертами групп «HEETS» и «СТЕРЕО», попробовать горячую кашу и крымский чай, а также принять участие в розыгрыше призов, главным из которых стала прогулка по Иртышу на легендарной яхте «Сибирь».
Напомним, что Губернатор Омской области Виталий Павлович Хоценко в свой день рождения поздравил жителей Крыма и всех россиян с праздником.