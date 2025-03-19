Более 3500 омичей стали гостями фестиваля «Крымская весна»

Организаторы фестиваля «Крымская весна» предусмотрели яркую и насыщенную программу для гостей. Каждый желающий смог сыграть в морской бой, дженгу, крестики-нолики и другие настольные игры. Кроме того, студенческие отряды воссоздали лагерную атмосферу в честь 100-летия «Артека». Также омичи смогли попробовать свои силы в сборке и разборке автомата и побывать внутри настоящего бронетранспортёра в рамках выставки советского и современного оружия.