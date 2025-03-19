«Ухажеров у меня предостаточно»: Надежда Бабкина раскрыла секрет женского счастья

Певица Надежда Бабкина 19 марта отмечает 75-летний юбилей. При этом артистка всегда следит за собой и может дать фору молодым.
Надежда Георгиевна в интервью Радио «Комсомольская правда» призналась, что у нее достаточно ухажеров и вниманием противоположного пола она не обделена. За этим стоит большая мудрость и несколько правил, которым она старается следовать. И вот в чем секрет привлекательности для мужчин, по мнению Надежды Бабкиной:
«Не надо рисоваться, надо быть самими собой. Ведите себя так, как вы себя чувствуете. И вас это счастье не пройдет стороной… Быть рядом с мужчиной — это колоссальная работа. Никогда ты не поймешь, о чем он думает. Он никогда не догадается, что ты на него обижена. Поэтому говорите — вот я обиделась на тебя, потому что то-то и то-то… Он скажет — правда, а я даже и не знал про это. Готовьте вкусно, чтобы чистенько было. Мужики любят чистоту, аккуратность и порядок. Это правда. Да, я, конечно, не говорю, что я Баба Яга, сижу взаперти и летаю с метлой — ничего подобного! Ухажеров у меня предостаточно. Вопрос — надолго ли? И мужик должен иметь свое пространство. Это обязательно», — цитирует артистку сайт KP.RU.
Недавно исполнительница на «Шоу Воли» призналась, что переехать в Москву ее заставил спор с подружкой.