Осужденный за убийство Немцова добился перевода поближе к родственникам

Осужденный за убийство Немцова добился перевода в чеченскую колонию.
Осужденный на 11 лет лишения свободы по делу об убийстве политика Бориса Немцова Хамзат Бахаев через суд добился перевода из колонии в Кировской области в исправительное учреждение в Чеченской Республике, ближе к семье. Об этом свидетельствуют судебные документы.
«Бахаев просил ФСИН перевести его в колонию в другой регион, но получил отказ и обратился в суд. В мае 2023 года, согласно материалам по делу, суд обязал ФСИН пересмотреть вопрос о переводе Бахаева», — говорится в материалах, передает РИА Новости. В пользу Бахаева также было взыскано пять тысяч рублей за нарушение его прав.
Согласно данным, в итоге ФСИН приняла решение перевести Бахаева в ИК-2 в поселке Чернокозово Наурского района Чечни. Однако осужденный счел, что исполнение судебного решения затянулось сверх разумных сроков, и потребовал компенсацию в размере 100 тысяч рублей. Московский городской суд рассмотрел его претензии и установил, что ФСИН действовала в рамках закона, исполнив перевод в установленные сроки. В удовлетворении иска о компенсации Бахаеву было отказано.
Борис Немцов был застрелен в ночь на 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. Судебный процесс по делу завершился в 2017 году: пятеро исполнителей получили сроки от 11 до 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Заур Дадаев, признанный непосредственным исполнителем убийства, был приговорен к 20 годам; Анзор Губашев — к 19 годам; его брат Шадид Губашев — к 16 годам; Темирлан Эскерханов — к 14 годам; Хамзат Бахаев — к 11 годам. Следствие установило, что Бахаев обеспечивал сообщников информацией и должен был помочь им скрыться после преступления. Организатор убийства, Руслан Мухудинов, остается в розыске.