Осужденный за убийство Немцова добился перевода поближе к родственникам

Борис Немцов был застрелен в ночь на 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. Судебный процесс по делу завершился в 2017 году: пятеро исполнителей получили сроки от 11 до 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Заур Дадаев, признанный непосредственным исполнителем убийства, был приговорен к 20 годам; Анзор Губашев — к 19 годам; его брат Шадид Губашев — к 16 годам; Темирлан Эскерханов — к 14 годам; Хамзат Бахаев — к 11 годам. Следствие установило, что Бахаев обеспечивал сообщников информацией и должен был помочь им скрыться после преступления. Организатор убийства, Руслан Мухудинов, остается в розыске.