Спасатели из Пермского края предупредили о просыпающихся ядовитых змеях

В Пермском крае из спячки выходят ядовитые змеи, предупредили специалисты Поисково-спасательной службы Кунгурского муниципального района.
Змеи просыпаются в конце марта — начале апреля. Несмотря на то, что в основном этот подотряд животных в Прикамье представлен безобидными водяными ужами, встречаются и ядовитые змеи, напоминают спасатели. К примеру, гадюки — причём они при выходе из спячки могут быть агрессивными из-за недостаточного прогрева почвы.
Гадюку проще всего встретить на захламлённых территориях, в траве в заброшенных деревнях и в заболоченных местах. Эта змея обычно 60−75 сантиметров в длину, с характерным зигзагом на спине. За глазами, отмечают спасатели, у гадюки есть «щёчки» с ядовитыми железами. Её укус не смертелен, но к врачу обратиться стоит.
Отличить ядовитую гадюку от безобидного ужа можно по внешнему виду: у ужа жёлто-оранжевые пятна по бокам головы, равномерный одноцветный окрас, круглые зрачки. У гадюки зрачки вертикальные, голова треугольная и окрас «в ромбик».
При встрече со змеёй достаточно просто замереть: эти животные не воспринимают неподвижные объекты как угрозу. Если укус всё-таки произошёл, обратите внимание на характер раны: если это два прокола в виде крупных точек, вероятно, змея была ядовита. Вызовите скорую помощь, расположите место укуса ниже уровня сердца, освободите его от стягивающих предметов одежды и аксессуаров, промойте и продезинфицируйте. Пейте больше воды.
Не нужно накладывать жгут, отсасывать яд (это как минимум неэффективно), делать разрез или прижигать место укуса.
Несколько дней назад с проснувшейся от спячки змеёй уже столкнулись жители Кировского района Перми.