Спасатели из Пермского края предупредили о просыпающихся ядовитых змеях

Гадюку проще всего встретить на захламлённых территориях, в траве в заброшенных деревнях и в заболоченных местах. Эта змея обычно 60−75 сантиметров в длину, с характерным зигзагом на спине. За глазами, отмечают спасатели, у гадюки есть «щёчки» с ядовитыми железами. Её укус не смертелен, но к врачу обратиться стоит.